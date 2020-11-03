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Здравоохранение 03.11.2020 08:57

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 47 млн - университет Джонса Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 46 млн 860 тыс. 757 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его статистике, на утро вторника (9:00) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 206 тыс. 69 человек, выздоровели 31 млн 355 тыс. 790.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 290 тыс. 443 заражений коронавирусом и 231 тыс. 536 летальных исхода. Более 3,6 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 267 тыс. 623 заболевших COVID-19 при 123 тыс. 97 смертельных случаях и более 7,6 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 554 тыс. 206 случаев заражения, умерли 160 тыс. 253, вылечены более 5 млн человек.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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