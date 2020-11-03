Армения вновь нарушила режим прекращения огня на госгранице - Минобороны Азербайджана

ВС Армении ночью в среду в очередной раз нарушила режим прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Минобороны Азербайджана.
“Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе. 3 ноября с 00:25 по 04:45 с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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