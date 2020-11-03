Азербайджан не обстреливает мирных жителей в Шуше и Ходжавенде - Минобороны

Информация армянских СМИ об обстреле азербайджанскими военными мирных жителей в городах Шуша и Ходжавенд является ложной, заявляет Минобороны Азербайджана.

"Распространенная армянскими СМИ информация о том, что ВС Азербайджана с утра вторника возобновила обстрел мирных жителей в городах Шуша и Ходжавенд не соответствует действительности", - отмечает оборонное ведомство.

"Мы в очередной раз подчеркиваем, что азербайджанская армия не открывает огня по гражданскому населению и невоенной инфраструктуре", - заявляет министерство.

Н.Аббасова