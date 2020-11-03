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Карабахский конфликт 03.11.2020 09:26

Азербайджан не обстреливает мирных жителей в Шуше и Ходжавенде - Минобороны

Информация армянских СМИ об обстреле азербайджанскими военными мирных жителей в городах Шуша и Ходжавенд является ложной, заявляет Минобороны Азербайджана.

"Распространенная армянскими СМИ информация о том, что ВС Азербайджана с утра вторника возобновила обстрел мирных жителей в городах Шуша и Ходжавенд не соответствует действительности", - отмечает оборонное ведомство.

"Мы в очередной раз подчеркиваем, что азербайджанская армия не открывает огня по гражданскому населению и невоенной инфраструктуре", - заявляет министерство.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]