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ТЭК 03.11.2020 09:29

Нефть слабо дешевеет в ожидании новых сигналов от ОПЕК+, Brent на уровне $38,91 за баррель

Цены на нефть слабо опускаются во вторник после скачка накануне на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 во вторник составляет $38,91 за баррель, что на $0,06 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,03 (2,7%), до $38,97 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $36,79 за баррель, что на $0,02 (0,05%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $1,02 (2,9%) - до $36,81 за баррель.

Новый скачок заболеваемости в США и Европе, а также вводимые в связи с этим карантинные меры, может привести к падению спроса на нефть до 88-89 млн баррелей в сутки, отмечает глава Trafigura Group Джереми Вейр. Это более чем на 10% ниже спроса в 2019 году.

"Необходимы действия стран-производителей нефти для стабилизации рынка, и информация из России является предвестником этого", - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти. Однако ключевым фактором, по словам эксперта, является спрос на нефть, и в отсутствии спроса подъем цен будет временным".

Текущая неделя обещает быть бурной, учитывая, что во вторник в США пройдут президентские выборы, пишет Bloomberg.

Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]