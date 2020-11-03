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Байден уверен, что восстановит демократию в США, если станет президентом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал избирателей вернуть американскую демократию, отдав за него голос на президентских выборах.

"Время подняться и вернуть нашу демократию. Мы можем сделать это", - заявил бывший вице-президент на митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

"У меня есть предчувствие, что вместе мы достигнем большой победы", - добавил Байден.

Более того, Байден пообещал в случае своего избрания взять под контроль распространение коронавируса COVID-19 "в первый же день" на посту президента.

В понедельник до начала митинга в Пенсильвании кандидат в президенты от демократов выразил уверенность в своей победе в президентских выборах.

"Я начал эту кампанию, говоря, что мы ведем битву за душу нашего народа - и сегодня я верю в это еще глубже", - написал Байден в своем твиттере.

"Будьте уверены, это битва, в которой мы можем победить, и победим", - добавил кандидат в президенты.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что сумеет добиться переизбрания по итогам выборов 3 ноября.

На предвыборном митинге в штате Северная Каролина он предположил, что если бы СМИ объективно освещали его деятельность, то ему было бы проще победить.

"Да, все это было бы проще. Однако хорошая новость заключается в том, что мы в любом случае победим", - сказал Трамп. Пришедшие на митинг американцы встретили этот прогноз аплодисментами и начали скандировать: "Еще четыре года".

Говоря об опросах, согласно которым он заметно уступает в популярности кандидату в президенты от демократов Джо Байдену, Трамп сказал: "Да, я смотрел эти фейковые опросы".

На митинге в Мичигане Трамп вновь выразил уверенность в переизбрании на пост президента США.

В США во вторник состоится голосование на 59-х выборах президента страны.

За пост главы государства борьбу ведут нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США, демократ Джо Байден. Вместе с президентом будет избран вице-президент США. Трамп участвует в выборах в тандеме с бывшим губернатором Индианы и своим нынешним вице-президентом Майком Пенсом, Байден - с сенатором Камалой Харрис, которая ранее участвовала в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов, но потерпела неудачу.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ДЕМОКРАТИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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