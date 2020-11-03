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Дальнее зарубежье 03.11.2020 13:41

Немецкая полиция усилила охрану границы с Австрией после теракта в Вене

Полиция Германии укрепила меры безопасности на границе ФРГ и Австрии после теракта в Вене, сообщает во вторник информационный портал "Тагесшау".

"Наши силы соответствующим образом усилили надзор (за обстановкой - ИФ)", - приводит портал слова представителя полиции в Потсдаме.

Он отметил, что контроль над границей является "наиболее важным в тактическом отношении".

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли не менее четырех человек.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке "ИГ" ", заявил впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, ГРАНИЦА, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]