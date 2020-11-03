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Киберкомандование США активизирует меры по обеспечению безопасности выборов

Кибернетическое командование США расширило операции против иностранных хакеров из России, Ирана и Китая в преддверие президентских выборов, сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой на источник в ведомстве.

"Мы вместе с нашими федеральными партнерами будем продолжать работу в усиленном режиме, потому что понимаем, насколько это хорошая возможность для иностранных хакеров, чтобы подорвать доверие к властям США и дезинформировать людей", - сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что командование начало принимать меры до выборов и продолжит после окончания голосования.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент ША, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]