Киберкомандование США активизирует меры по обеспечению безопасности выборов

Кибернетическое командование США расширило операции против иностранных хакеров из России, Ирана и Китая в преддверие президентских выборов, сообщает в среду американский телеканал CNN со ссылкой на источник в ведомстве.

"Мы вместе с нашими федеральными партнерами будем продолжать работу в усиленном режиме, потому что понимаем, насколько это хорошая возможность для иностранных хакеров, чтобы подорвать доверие к властям США и дезинформировать людей", - сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что командование начало принимать меры до выборов и продолжит после окончания голосования.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент ША, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.