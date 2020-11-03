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Дальнее зарубежье 03.11.2020 16:04

В Бельгии сообщают об антирекорде по занятности больничных коек заразившимися коронавирусом

В Бельгии госпитализированы 6 тыс. 823 пациента с диагнозом COVID-19, из них 1 тыс. 302 помещены в отделения интенсивной терапии, что превосходит "рекорд" занятости больничных коек во время первой волны эпидемии, сообщил во вторник институт общественного здравоохранения Sciensano.

По данным института, за последние сутки зафиксировано 6 тыс. 337 новых заражений коронавирусом. За то же время в больницы поступили 597 пациентов с COVID-19. Средняя цифра ежедневных госпитализаций теперь составляет 665,9 - на 31% выше по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшие сутки также зарегистрирован 121 новый летальный исход от коронавируса, что увеличило среднюю ежедневную цифру смертей за период с 24 по 30 октября до 122,6, то есть почти в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей.

С начала пандемии в Бельгии от COVID-19 умерли 11 тыс. 858 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]