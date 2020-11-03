В Бельгии сообщают об антирекорде по занятности больничных коек заразившимися коронавирусом

В Бельгии госпитализированы 6 тыс. 823 пациента с диагнозом COVID-19, из них 1 тыс. 302 помещены в отделения интенсивной терапии, что превосходит "рекорд" занятости больничных коек во время первой волны эпидемии, сообщил во вторник институт общественного здравоохранения Sciensano.

По данным института, за последние сутки зафиксировано 6 тыс. 337 новых заражений коронавирусом. За то же время в больницы поступили 597 пациентов с COVID-19. Средняя цифра ежедневных госпитализаций теперь составляет 665,9 - на 31% выше по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшие сутки также зарегистрирован 121 новый летальный исход от коронавируса, что увеличило среднюю ежедневную цифру смертей за период с 24 по 30 октября до 122,6, то есть почти в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей.

С начала пандемии в Бельгии от COVID-19 умерли 11 тыс. 858 человек.