О встрече лидеров Армении и Азербайджана речь пока не идет - МИД РФ

Контакты по Нагорному Карабаху ведутся на экспертном уровне в рамках Минской группы ОБСЕ, говорить об организации встречи главы Армении и Азербайджана преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Сейчас у нас идут переговоры на экспертном уровне, в первую очередь в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. О чем-то другом сейчас говорить, наверное, преждевременно", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности организации при посредничестве России встречи глав двух стран.