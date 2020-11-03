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Карабахский конфликт 03.11.2020 13:11

О встрече лидеров Армении и Азербайджана речь пока не идет - МИД РФ

Контакты по Нагорному Карабаху ведутся на экспертном уровне в рамках Минской группы ОБСЕ, говорить об организации встречи главы Армении и Азербайджана преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Сейчас у нас идут переговоры на экспертном уровне, в первую очередь в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. О чем-то другом сейчас говорить, наверное, преждевременно", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности организации при посредничестве России встречи глав двух стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]