УМЭО SOCAR в январе-сентябре сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-сентябре 2020 года составил $737,991 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

«По итогам января-сентября 2020 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний вновь стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $100,8 млн, среди частных – Azerbaijan International Mining Company ("дочка"Anglo Asian Mining Plc) - $84,9 млн», - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ЗАО "AzerGold" ($79,6 млн), ООО "Azeraluminum" ($62,7 млн), ОАО "Азерэнержи" ($51,3 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($17,2 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($5,4 млн), ООО «Azertutun Aqrar Senaye Kompleksi» ($1,2 млн), ООО «Азербайджанская ТЭС» ($822 тыс.), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР ($642 тыс.), ООО «Caspian Drilling Company» ($427 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer - $84,7 млн, ООО «Land Lojistic» - $63,1 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $50,4 млн, ООО «Sun Food» - $27 млн, "Global Trade Group" – $26,3 млн, ООО "Fruit Store" - $24,5 млн, ООО "Baku Steel Company" - $21,2 млн, ООО «Fruit City Group» - $18,5 млн, ООО «P-AGRO» - $17,3 млн.

Азербайджан в январе-сентябре 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,3 млрд.

Н.Аббасова