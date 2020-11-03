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Карабахский конфликт 03.11.2020 13:17

Армения должна освободить оккупированные земли Азербайджана - аятолла Хаменеи

Армения должна вывести свои войска с оккупированных земель Азербайджана, заявил руководитель Исламской республики Ира аятолла Али Хаменеи.

«Война между двумя соседями Ирана опасна и должна скоро закончиться. Известно, что эти территории принадлежат Азербайджану и оккупированные армянской стороной территории должны быть освобождены», - сказал Хаменеи во вторник, слова которого приводит посольство Ирана в Баку.

Хаменеи подчеркнул, что Азербайджан «полностью прав в этом вопросе с точки зрения международного права».

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]