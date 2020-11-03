Армения должна освободить оккупированные земли Азербайджана - аятолла Хаменеи

Армения должна вывести свои войска с оккупированных земель Азербайджана, заявил руководитель Исламской республики Ира аятолла Али Хаменеи.

«Война между двумя соседями Ирана опасна и должна скоро закончиться. Известно, что эти территории принадлежат Азербайджану и оккупированные армянской стороной территории должны быть освобождены», - сказал Хаменеи во вторник, слова которого приводит посольство Ирана в Баку.

Хаменеи подчеркнул, что Азербайджан «полностью прав в этом вопросе с точки зрения международного права».

Х.Насирзаде