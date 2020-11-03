Инициатива Ирана об урегулировании в Нагорном Карабахе изучается - МИД РФ

Россия изучает разработанный Ираном план по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы его рассматриваем внимательно", - сказал Руденко журналистам во вторник.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее в ходе визита Москву предоставил инициативу Тегерана по урегулированию в Нагорном Карабахе.