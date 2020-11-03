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Карабахский конфликт 03.11.2020 13:33

В Баку назвали ложью новость об уничтожении азербайджанского спецназа в Ходжавенде

Минобороны Азербайджана опровергло новость об уничтожении азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района.

«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией», - подчеркнули в Минобороны.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]