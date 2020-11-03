В Баку назвали ложью новость об уничтожении азербайджанского спецназа в Ходжавенде

Минобороны Азербайджана опровергло новость об уничтожении азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района.
«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией», - подчеркнули в Минобороны.
Х.Насирзаде
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