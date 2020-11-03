В Баку назвали ложью новость об уничтожении азербайджанского спецназа в Ходжавенде

Минобороны Азербайджана опровергло новость об уничтожении азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района.

«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией», - подчеркнули в Минобороны.

Х.Насирзаде