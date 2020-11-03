Азербайджан в январе-сентябре сократил ненефтяной экспорт на 8%

Азербайджан в январе-сентябре 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,3 млрд, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты – $167,8 млн (рост на 18%), золото – $150 млн (рост на 24,1%), хлопок-сырец – $82,7 млн (спад на 3,3%), очищенный фундук - $67,4 млн (спад на 23,3%), полипропилен - $53,1 млн (спад на 0,9%), электроэнергию - $51,9 млн (спад на 17,5%), вишню и черешню - $48,7 млн (рост на 15,1%), необработанный алюминий - $36,1 млн (спад на 24,8%), метанол – $35,4 млн (спад на 33,8%).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $485,9 млн (рост на 4,3%), Турция – $252 млн (спад на 17,1%), Швейцария - $166,1 млн (рост на 32,5%), Грузия - $99,6 млн (спад на 19,1%) и Китай - $33,4 млн (рост на 6%).

Таким образом, 37,4% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2019 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 954 млн.

По оценкам Минэкономики, к 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана превысит $3 млрд.

Б.Рустамбеков