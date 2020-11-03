Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 03.11.2020 13:35

Азербайджан в январе-сентябре сократил ненефтяной экспорт на 8%

Азербайджан в январе-сентябре 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,3 млрд, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты – $167,8 млн (рост на 18%), золото – $150 млн (рост на 24,1%), хлопок-сырец – $82,7 млн (спад на 3,3%), очищенный фундук - $67,4 млн (спад на 23,3%), полипропилен - $53,1 млн (спад на 0,9%), электроэнергию - $51,9 млн (спад на 17,5%), вишню и черешню - $48,7 млн (рост на 15,1%), необработанный алюминий - $36,1 млн (спад на 24,8%), метанол – $35,4 млн (спад на 33,8%).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $485,9 млн (рост на 4,3%), Турция – $252 млн (спад на 17,1%), Швейцария - $166,1 млн (рост на 32,5%), Грузия - $99,6 млн (спад на 19,1%) и Китай - $33,4 млн (рост на 6%).

Таким образом, 37,4% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2019 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 954 млн.

По оценкам Минэкономики, к 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана превысит $3 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


Похожие новости


Азербайджан в январе-августе сократил ненефтяной экспорт на 9,7% Азербайджан может довести к 2024г ненефтяной экспорт до $4 млрд – ГПБ Азербайджан в январе-июле сократил ненефтяной экспорт на 8,6%, около 42% поставок пришлось в Россию Азербайджан в январе-июне сократил ненефтяной экспорт на 7% Азербайджан в январе-мае сократил ненефтяной экспорт на 9% Томаты, хлопок и золото возглавили в январе-апреле ненефтяной экспорт Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]