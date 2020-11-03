В Австрии объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Вене

Австрийские власти решили объявить трехдневный траур в стране из-за теракта в Вене, сообщает во вторник немецкая газета "Тагесшпигель".

Такое решение было принято на чрезвычайном заседании кабинета министров Австрии во вторник утром.

В 12:00 (15:00) будет объявлена минута молчания в память о погибших. На государственных учреждениях приспустят флаги.

В понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека, а также один террорист.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ" , заявил впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер.