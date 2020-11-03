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Карабахский конфликт 03.11.2020 13:59

Нейтрализована армянская разведывательно-диверсионная группа – Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об обезвреживании разведывательно-диверсионной группы ВС Армении в направлении Зангиланского района.

«2 ноября на государственной границе с Арменией в направлении Зангиланского района Азербайджана была предотвращена очередная провокация противника. Была нейтрализована разведывательно-диверсионная группа противника, атаковавшая наши части с территории Армении и пытавшаяся овладеть выгодными высотами на государственной границе. Противник был вынужден отступить, оставив на поле боя тела погибших и боеприпасы», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ДИВЕРСАНТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]