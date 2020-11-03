Нейтрализована армянская разведывательно-диверсионная группа – Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об обезвреживании разведывательно-диверсионной группы ВС Армении в направлении Зангиланского района.

«2 ноября на государственной границе с Арменией в направлении Зангиланского района Азербайджана была предотвращена очередная провокация противника. Была нейтрализована разведывательно-диверсионная группа противника, атаковавшая наши части с территории Армении и пытавшаяся овладеть выгодными высотами на государственной границе. Противник был вынужден отступить, оставив на поле боя тела погибших и боеприпасы», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде