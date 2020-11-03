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Дальнее зарубежье 03.11.2020 16:21

Канцлер Австрии считает причиной теракта в Вене ненависть к австрийской демократии

Теракт в Вене является частью сражения между цивилизацией и варварством, заявил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Это битва между цивилизацией и варварством, и мы в ней победим", - сказал он в речи к народу Австрии.

Он назвал причиной атаки в Вене ненависть к австрийской демократии и образу жизни в стане, а также выразил соболезнования в адрес всех пострадавших.

В понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека, а также один террорист.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ" (запрещена в РФ). Глава МВД Австрии Карл Нехаммер в свою очередь подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что убитому - выходцу из Северной Македонии - было 20 лет, и что он был связан с исламистами.

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Тэги: АВСТРИЯ-, КАНЦЛЕР, АТАКА, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]