Канцлер Австрии считает причиной теракта в Вене ненависть к австрийской демократии

Теракт в Вене является частью сражения между цивилизацией и варварством, заявил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Это битва между цивилизацией и варварством, и мы в ней победим", - сказал он в речи к народу Австрии.

Он назвал причиной атаки в Вене ненависть к австрийской демократии и образу жизни в стане, а также выразил соболезнования в адрес всех пострадавших.

В понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека, а также один террорист.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ" (запрещена в РФ). Глава МВД Австрии Карл Нехаммер в свою очередь подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что убитому - выходцу из Северной Македонии - было 20 лет, и что он был связан с исламистами.