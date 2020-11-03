В результате крушения туристического катера в Турции погиб один человек

Команда береговой охраны Антальи сообщила об одном погибшем в результате крушения туристического катера.

"Обнаружен один погибший, 37 человек спасены", - цитирует представителя ведомства агентство "Анадолу".

Ранее сообщалось, что экскурсионный катер затонул перед Фосфорной пещерой, расположенной у подножия крепости в Аланьи.