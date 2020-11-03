Всеобщий карантин введут в Литве из-за коронавируса - премьер

Правительство Литвы в среду примет решение о введении с субботы всеобщего карантина в республике, заявил премьер Саулюс Сквернялис.

"Завтра правительству будет предложено ввести всеобщий карантин с конца этой недели, по всей видимости, с полуночи субботы", - сказал Сквернялис во вторник после заседания Комитета по управлению ситуацией с COVID-19.

В течение двух последних недель заболеваемость коронавирусом в Литве составляет почти 300 случаев на 100 тыс. жителей, суточный прирост заболеваемости достигал 1000, во вторник зафиксировано почти 900 новых случаев.