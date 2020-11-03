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Дальнее зарубежье 03.11.2020 16:48

Всеобщий карантин введут в Литве из-за коронавируса - премьер

Правительство Литвы в среду примет решение о введении с субботы всеобщего карантина в республике, заявил премьер Саулюс Сквернялис.

"Завтра правительству будет предложено ввести всеобщий карантин с конца этой недели, по всей видимости, с полуночи субботы", - сказал Сквернялис во вторник после заседания Комитета по управлению ситуацией с COVID-19.

В течение двух последних недель заболеваемость коронавирусом в Литве составляет почти 300 случаев на 100 тыс. жителей, суточный прирост заболеваемости достигал 1000, во вторник зафиксировано почти 900 новых случаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИТВА, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]