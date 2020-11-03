Полиция Вашингтона переведена на усиленный режим в преддверии президентских выборов в США

Полиция американской столицы переведена на режим повышенной готовности в связи с возможными беспорядками после президентских выборов в США, сообщило управление внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций Вашингтона.
Все полицейские округа Колумбия в предстоящие сутки будут находиться на службе.
Тем временем в центре городе различные заведения и учреждения продолжают закрывать щитами окна своих зданий, а федеральные власти усилили меры безопасности в районе Белого дом. В частности, вокруг него ночью возведен еще один ряд ограждения.
В готовности к защите Белого дома помимо сотрудников Секретной службы США также находятся 250 резервистов Национальной гвардии, которые в случае необходимости будут приданы городской полиции.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что полиция готова. Она сказала, что приветствует мирные протесты, но предупредила, чтобы они не перерастали в насилие.
По словам официальных представителей округа Колумбия, по меньшей мере шесть групп уже запросили разрешения на проведение акций протеста в ближайшие дни. Ожидается, что большие группы соберутся на площади Black Lives Matter Plaza возле Белого дома.
Мэр подчеркнула, что она не рассматривает возможность введения комендантского часа в округе Колумбия, но при необходимости сделает это.
Накануне пресс-секретарь президента США Кейли Макинани, что Дональд Трамп будет следить за результатами выборов главы государства, находясь в Белом доме.
В эфире телеканала Fox News она рассказала, что Трамп, "скорее всего, проведет ночь после выборов" в Белом доме. Она добавила, что "вместе с ним будут некоторые его советники".
Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперником от демократов выступает бывший вице-президент Джо Байден.
Выборы развернутся на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в США и вызванных эпидемией экономических проблем.
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