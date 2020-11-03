ВС Азербайджана пресекли атаки армянских военных в Агдере, Агдаме и Ходжавенде - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попыток атак армянских военных в Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях.

«3 ноября ВС Армении предприняли попытку наступления в направлениях Агдере, Агдама и Ходжавенда. В результате решительных мер, принятых нашими подразделениями, атака противника была пресечена, и он с большими потерями вынужден был отступить. В настоящее время наши войска следят за оперативной обстановкой», - говорится в сообщении.

Х.Насирзаде