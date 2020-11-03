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Карабахский конфликт 03.11.2020 15:47

ВС Азербайджана пресекли атаки армянских военных в Агдере, Агдаме и Ходжавенде - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попыток атак армянских военных в Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях.

«3 ноября ВС Армении предприняли попытку наступления в направлениях Агдере, Агдама и Ходжавенда. В результате решительных мер, принятых нашими подразделениями, атака противника была пресечена, и он с большими потерями вынужден был отступить. В настоящее время наши войска следят за оперативной обстановкой», - говорится в сообщении.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АТАКИ, ПРОВАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]