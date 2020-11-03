Apple проведет презентацию 10 ноября, эксперты ждут Mac с чипом собственной разработки компании

Американская Apple Inc. объявила о проведении презентации 10 ноября.

Как обычно, компания не сообщила, что конкретно она будет представлять публике в рамках мероприятия. Аналитики ожидают, что это будет новая линейка компьютеров Mac на базе чипов собственной разработки Apple, пишет MarketWatch.

Компания уже использует собственные микропроцессоры в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Ранее в этом году Apple приняла решение отказаться от использования процессоров Intel Corp. в компьютерах Mac и перейти на чипы собственной разработки. Этот шаг знаменует собой окончание 15-летнего сотрудничества компаний.

Глава Apple Тим Кук в июне говорил, что первые компьютеры Mac, оснащенные процессорами собственной разработки, выйдут до конца 2020 года. "Когда мы вносим радикальные изменения, мы делаем это по одной простой, но важной причине: с тем чтобы производить гораздо лучшую продукцию, - сказал он. - Mac переходит на собственные чипы - Apple Silicon".

По данным Apple, новые процессоры позволят улучшить производительность компьютеров при меньшей энергозатратности. Компания рассчитывает завершить переход в течение двух лет. Как сообщалось, Microsoft и Adobe уже начали адаптировать свои пакеты приложений Office и Photoshop под чипы Apple.

Слухи об отказе от процессоров Intel появились еще два года назад. Эксперты считают, что переход на собственные чипы является частью общей стратегии, направленной на улучшение взаимодействия между устройствами Apple, включая компьютеры, iPhone и iPad.

При этом Apple получит возможность выпускать новые модели Mac в соответствии со своими планами и задачами, не подстраиваясь под выход новых процессоров Intel.

Котировки акций Apple растут на 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. Капитализация компании с начала текущего года увеличиль на 48% и сейчас составляет около $1,85 трлн.

Бумаги Intel дорожают на 0,5%. Рыночная стоимость компании в этом году упала более чем на четверть - до $181,5 млрд.

Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 2,5% с начала года, Nasdaq Composite - на 22%.