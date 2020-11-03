Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в январе-сентябре получили заказов на $462,4 млн

Азербайджанские производители получили в январе-сентябре 2020 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $462,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В том числе, в сентябре 2020 года объем полученных заказов составил на сумму $33 млн.
В целом, с 1 января 2017 года по 1 октября 2020 года заказы на экспорт продукции составили $2 млрд 47,2 млн.
В 2019 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $595,7 млн и по сравнению с 2018 годом увеличился на 15,9%.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
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