Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в январе-сентябре получили заказов на $462,4 млн

Азербайджанские производители получили в январе-сентябре 2020 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $462,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В том числе, в сентябре 2020 года объем полученных заказов составил на сумму $33 млн.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 октября 2020 года заказы на экспорт продукции составили $2 млрд 47,2 млн.

В 2019 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $595,7 млн и по сравнению с 2018 годом увеличился на 15,9%.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков