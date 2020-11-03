Армянская «VoMa» завербовала свыше 300 наемников для боев в Карабахе – помощник президента Азербайджана

Армянская террористическая организация «VoMa» завербовала более 300 наемников для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«В настоящее время эта организация («VoMa» - ИФ) через интернет завербовала свыше 300 человек из разных стран, пообещав им денежное вознаграждение. Они планируют незаконно перейти на оккупированные территории Азербайджана к армянским вооруженным формированиям в Карабахе. Кроме этого, согласно информации надежного источника, в рядах ВС Армении действуют наемники из Ливана, Сирии, Канады, Франции, а также ряда других европейских стран», - сказал Гаджиев на брифинге во вторник.
Помимо этого, Гаджиев отметил, что члены таких террористических организаций как «ASALA», «РПК» занимаются вербовкой бойцов для участия в боях против Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Он добавил, что Армения только недавно приняла решение ратифицировать Международную конвенцию ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников только лишь для отвлечения внимания, в то время как Ереван активно вербует международных террористов.
«Если Армения только сейчас приняла эту конвенцию, то Азербайджан к ней присоединился еще в 1997 году. При этом Армения активно распространяет фейковые видеоролики, где якобы в ряды азербайджанской армии были привлечены наемники, чтобы компенсировать свои потери в ходе боев. Как заявлял президент Ильхам Алиев, азербайджанская армия сама храбро выполняет поставленные задачи и не нуждается в наемниках из третьих стран», - подчеркнул Гаджиев.
Х.Насирзаде
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