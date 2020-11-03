В Белоруссии зафиксирован самый низкий суточный прирост новых случаев COVID-19 за несколько дней

В Белоруссии по состоянию на 3 ноября зарегистрированы 101 тыс. 329 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 929 случаев против 941 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 992 пациентов (на 2 ноября - 989) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

За последние дни это самый низкий суточный показатель прироста заразившихся коронавирусом в Белоруссии. Так, накануне фиксировался 941 новый случай, 1 ноября - 977, 31 октября - 983, 30 октября - 970, 29 октября - 984, 28 октября - 936.

В Минздраве также сообщили, что на 3 ноября выздоровели и выписаны 87 тыс. 985 пациентов (на 2 ноября - 87 тыс. 400), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 585 человек.

Всего проведено 2 млн 547 тыс. 858 тестов (на 2 ноября - 2 млн. 537 тыс. 798).