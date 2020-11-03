Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.11.2020 17:27

В Белоруссии зафиксирован самый низкий суточный прирост новых случаев COVID-19 за несколько дней

В Белоруссии по состоянию на 3 ноября зарегистрированы 101 тыс. 329 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 929 случаев против 941 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 992 пациентов (на 2 ноября - 989) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

За последние дни это самый низкий суточный показатель прироста заразившихся коронавирусом в Белоруссии. Так, накануне фиксировался 941 новый случай, 1 ноября - 977, 31 октября - 983, 30 октября - 970, 29 октября - 984, 28 октября - 936.

В Минздраве также сообщили, что на 3 ноября выздоровели и выписаны 87 тыс. 985 пациентов (на 2 ноября - 87 тыс. 400), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 585 человек.

Всего проведено 2 млн 547 тыс. 858 тестов (на 2 ноября - 2 млн. 537 тыс. 798).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Более 230 новых заражений COVID-19 в Белоруссии, три пациента скончались Лукашенко не нравится "шатание" людей на улицах на фоне коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]