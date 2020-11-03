Уничтожен личный состав и техника 2-го мотострелковому полка ВС Армении, командир полка дезертировал – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана нанесли огневой удар по 2-му мотострелковому полку ВС Армении на Ходжавендском направлении фронта, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В результате огневого удара уничтожено и выведено из строя большое количество личного состава и военной техники противника. Также стало известно, что командир полка дезертировал, а военнослужащие артиллерийского дивизиона Д-20 пропали без вести», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков