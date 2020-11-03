Кандидат от демократов на пост президента США Джо Байден во вторник обратился к американцам с призывом, как и на прежних выборах, поверить в его способность помочь стране.
"В 2008 и 2012 годы вы доверились мне, чтобы (я смог - ИФ) помочь руководить этой страной вместе с Бараком Обамой. Сегодня я прошу вас снова довериться - в этот раз (сенатору - ИФ) Камале Харрис и мне", - написал он в Twitter.
"Мы можем исцелить душу этого народа - я обещаю, мы вас не подведем", - добавил он.
В США во вторник стартовали президентские выборы, по итогам которых главой государства будет объявлен либо действующий президент США Дональд Трамп, либо кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Как сообщают американские СМИ, раньше всех - в 00:00 (08:00 мск) открылись избирательные участки в штате Нью-Гэмпшир. Затем, с 05:00 (13:00 мск) начали открываться избирательные участки в штате Вермонт.
Большинство избирательных участков в штатах начинают работу в 06:00 по местному времени (14:00-15:00 мск в зависимости от штата).
СМИ отмечают, что время объявления победителя неизвестно, однако это произойдет после подсчета голосов на большинстве избирательных участков, то есть ориентировочно после 05:00 мск среды.
Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Отмечается, что из-за популярности голосования по почте, а также досрочного голосования, некоторым штатам понадобятся дни или даже недели для полного подсчета голосов.
По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.
Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.
Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.
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