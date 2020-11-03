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Дальнее зарубежье 03.11.2020 16:52

"Венский" террорист задержан в Линце

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщает со ссылкой на очевидцев, что подозреваемый "венский" террорист задержан в Линце во вторник утром.

По данным газеты, квартиру, в которой находился подозреваемый, штурмовал спецназ, вместе с ним были задержаны одна или две женщины.

Издание сообщает, что речь идет об исламисте, известном полиции.

Вечером 2 ноября в Вене несколько исламистов открыли стрельбу по людям в разных частях города. В частности, выстрелы звучали неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. В результате погибли не менее четырех человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что речь идет о теракте. Один из террористов был застрелен. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]