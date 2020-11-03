Анкара осуждает террористический акт в Вене - МИД

Анкара осуждает террористический акт в Вене и призывает мировое сообщество объединиться в борьбе с терроризмом, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В Вене террор снова показал ужасное лицо. Терроризм - наш общий враг. Чтобы противостоять этому злу, необходимо честное международное сотрудничество", - написал Чавушоглу у себя в твиттере.

В понедельник вечером стрельба произошла в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека, а также один террорист.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке ИГ ", заявил впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер.