Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении командира бронетанкового батальона ВС Армении в Агдеринском направлении

В Агдеринском направлении фронта уничтожен командир бронетанкового батальона ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Несколько танков противника были выведены из строя на оборонительном участке 10-й горнострелковой дивизии вооруженных сил Армении, дислоцированной на Агдеринском направлении фронта. В результате предпринятых нашими подразделениями мер уничтожен командир 77-го отдельного бронетанкового батальона подполковник Нельсон Акопджанян», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде