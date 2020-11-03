Азербайджан опровергает заявление Армении об обстреле иранских территорий

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию, распространяемую армянской стороной об артиллерийских ударах по территории Ирана.

"Минобороны Армении по-прежнему дезинформирует общественность. Сообщение армянской стороны о том, что в результате артиллерийского обстрела в направлении армянских позиций несколько снарядов упало на территорию Ирана, является ложью", - говорится в сообщении министерства оборон Азербайджана.

"Во-первых, боевые действия давно переместились севернее от границы и ведутся вдали от территории Ирана. Во-вторых, так как Азербайджанская Армия проводит наступление в северном направлении, то есть от приграничных с Ираном территорий вглубь оккупированных территорий, даже теоретически выпушенная нашими подразделениями снаряды никак не могут попасть на территорию Ирана", - отмечается в сообщении.