Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 03.11.2020 17:52

Азербайджан опровергает заявление Армении об обстреле иранских территорий

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию, распространяемую армянской стороной об артиллерийских ударах по территории Ирана.

"Минобороны Армении по-прежнему дезинформирует общественность. Сообщение армянской стороны о том, что в результате артиллерийского обстрела в направлении армянских позиций несколько снарядов упало на территорию Ирана, является ложью", - говорится в сообщении министерства оборон Азербайджана.

"Во-первых, боевые действия давно переместились севернее от границы и ведутся вдали от территории Ирана. Во-вторых, так как Азербайджанская Армия проводит наступление в северном направлении, то есть от приграничных с Ираном территорий вглубь оккупированных территорий, даже теоретически выпушенная нашими подразделениями снаряды никак не могут попасть на территорию Ирана", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ИРАН, АРТОБСТРЕЛ


Похожие новости


О встрече лидеров Армении и Азербайджана речь пока не идет - МИД РФ ВС Армении вновь обстреливают Губадлинский район - Минобороны Обращение премьера Армении к президенту РФ неприемлемо, Россия, как посредник, должна сохранять нейтралитет - президент Азербайджана ВС Азербайджана в воскресенье уничтожили две артиллерийские батареи ВС Армении - Минобороны Баку пойдет до конца, если вопрос вывода армянских военных из Карабаха не решится за короткое время за столом переговоров - Алиев Письмо премьера Армении президенту РФ является признанием поражения Еревана в Карабахе - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]