Лавров: обсуждаются различные варианты механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, вплоть до операций с участием военных контингентов

Работа по созданию механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе продолжается, обсуждаются варианты от электронных средств контроля до операций с участием военных контингентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Существуют различные подходы к решению данного вопроса. Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, "горячей линии" между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
Он отметил, что "пока выйти на согласование всех параметров не удалось".
"Работа в этом направлении продолжается, в том числе в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. Главное - любой механизм должен быть приемлем сторонам и предполагать возможность скорейшего развертывания", - подчеркнул министр.
Лавров добавил, что в Москве убеждены: устойчивого перемирия сложно достигнуть без договоренностей о действенных мерах контроля.
"Как показывает практика, обещания прекратить огонь, не подкрепленные контрольными механизмами, не всегда выполняются", - сказал глава МИД РФ.
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