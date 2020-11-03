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Карабахский конфликт 03.11.2020 18:10

Лавров: обсуждаются различные варианты механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, вплоть до операций с участием военных контингентов

Работа по созданию механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе продолжается, обсуждаются варианты от электронных средств контроля до операций с участием военных контингентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Существуют различные подходы к решению данного вопроса. Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, "горячей линии" между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что "пока выйти на согласование всех параметров не удалось".

"Работа в этом направлении продолжается, в том числе в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. Главное - любой механизм должен быть приемлем сторонам и предполагать возможность скорейшего развертывания", - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что в Москве убеждены: устойчивого перемирия сложно достигнуть без договоренностей о действенных мерах контроля.

"Как показывает практика, обещания прекратить огонь, не подкрепленные контрольными механизмами, не всегда выполняются", - сказал глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КАРАБАХ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]