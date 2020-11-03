Лавров: число наемников из стран Ближнего Востока в зоне конфликта в Нагорном Карабахе приближается к 2 тысячам

Москва обеспокоена продолжающейся переброской наемников в зону конфликта в Нагорном Карабахе, их число приближается к 2 тысячам, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тысячам", - сообщил министр.

По его словам, эта тема, в частности, затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, а также в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении.

"Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам", - заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что "задача России как основного посредника - помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий".

"Работаем на этом направлении на всех уровнях. Президент Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября", - напомнил Лавров.

По его словам, Россия "делает все возможное, в том числе вместе с США и Францией - партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу".

"Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования. Рассчитываем, что в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернется в политическое русло", - заявил Лавров.