Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в больницы Германии

Власти Франции собираются отправить некоторое число пациентов с коронавирусом COVID-19 на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские больницы едва справляются с наплывом пациентов, говорится в заявлении федерации больниц Франции.
В частности, в течение 10 ближайших дней в Германию транспортируют пациентов из региона Нор-Па-де-Кале, где регистрируют много случаев заражения COVID-19. Также в Германию будут транспортировать пациентов и из других французских регионов.
"Некоторые регионы столкнулись с чрезвычайным давлением", - заявил журналистам глава федерации Фредерик Валлету.
Во время первой волны коронавируса в марте и в апреле многих французских пациентов, заразившихся коронавирусом, транспортировали в больницы не только Германии, но и Австрии, Люксембурга и Швейцарии.
Всего во Франции за время пандемии выявили более 1,46 млн случаев заражения COVID-19.
Во Франции с 30 октября по 1 декабря ввели режим повсеместной изоляции. Работу продолжат заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения, весь общественный транспорт.
Места религиозных культов остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрыты. При этом заведения общепита могут торговать "на вынос".
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