Трамп считает, что с демократами сложнее вести дела, чем с Россией, КНДР и Китаем

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему было сложнее иметь дело с демократами, чем с Россией, Северной Кореей или Китаем.
В эфире телеканала Fox News Трамп рассказал, что его друзья спрашивали у него: "Расскажи, с какой страной сложнее всего вести дела. С Россией? С Китаем? Или Северной Кореей?".
"На данный момент сложнее всего - с США, причем намного сложнее, чем с другими", - ответил на этот вопрос американский лидер.
По его словам, на посту главы государства он "имел дело с такими ужасными людьми как изворотливый Шифт (председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф - ИФ) и сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей - ИФ), и плачущий Чак Шумер (лидер сенатского меньшинства - ИФ)".
Трамп заявил, что эти люди - "обманщики". "Я думаю, что все они больны в какой-то степени", - добавил он.
В ходе интервью президент США также в очередной раз выразил мнение, что у него "хорошие шансы" на победу на выборах.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.
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