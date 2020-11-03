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Здравоохранение 03.11.2020 22:10

В Берлине призывают больницы отложить несрочные операции и сконцентрироваться на COVID-19

Медикам в больницах Германии следует отложить работу с пациентами с несрочными операциями, чтобы освободить места для людей с коронавирусом COVID-19, заявили во вторник глава немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и экстренной медицины Уве Янсенс и глава Минздрава Йенс Шпан.

По словам Янсенса, больницы в районах с высоким числом заболевших "должны как можно скорее отказаться рутинных операций".

"Это означает, что в тех случаях, где это оправданно с точки зрения медицины, процедуры надо приостановить и отложить, чтобы сохранить ресурсы и высвободить сотрудников, работающих с экстренными случаями, например, анестезиологов", - сказал он.

Шпан согласился с ним, добавив, что это можно сделать в тех случаях, когда ситуация это позволяет.

Янсенс также отметил, что в Германии "достаточно мест и аппаратов вентиляции легких", однако проблемой может стать потенциальное отсутствие достаточного числа медицинского персонала, способного работать с пациентами в тяжелом состоянии. Он указал на то, что частично эта проблема продиктована "хроническим недостатком" сотрудников с такой квалификацией, а также тем, что врачи и медсестры должны периодически уходить на карантин.

Шпан, который сам недавно поправился после коронавируса, заявил, что сложившаяся ситуация "серьезная", однако разнится в зависимости от региона. В настоящее время в Германии свободна еще четверть мест от общего числа во всей стране.

Янсенс и Шпан дали во вторник совместную пресс-конференцию.

Во вторник в Германии сообщили о 15,3 тыс. новых случаях заражения COVID-19 за последние сутки, и всего в стране с начала пандемии коронавирус выявили у 560 тыс. человек.

Германия борется со второй волной коронавируса, как и многие другие страны Европы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БОЛЬНИЦЫ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]