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Дальнее зарубежье 03.11.2020 22:51

Россия должна сохранять и наращивать лидирующие позиции в Арктике - Путин

Россия должна сохранять лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, постоянно подтверждать уникальность своего ледового флота, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день, наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии в строительство ледоколов и других судов ледового класса", - сказал Путин во вторник на церемонии поднятии государственного флага РФ на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. "За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений, и они, безусловно, справятся со всеми стоящими перед ними, перед нашей страной задачами", - сказал президент РФ.

Ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 является самым большим и самым мощным в мире неатомным судном подобного рода и предназначен для обеспечения бесперебойной проводки судов в Финском заливе, также может работать в Арктике и Антарктике.

Судно было заложено 10 октября 2012 года на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге.

Проект 22600 - единственный в мире проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности (25 МВт на винтах), высокого ледового класса "Icebreaker8" и с самой высокой степенью автоматизации, реализованный в Российской Федерации и за рубежом. "Виктор Черномырдин" стал самым крупным дизель-электрическим ледоколом, спроектированным российскими конструкторами и заложенным на отечественной верфи в XXI веке.

Ледокол имеет ледовый класс "Icebreaker8" и способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде, проходить льды толщиной до 2 метров непрерывным ходом со скоростью 2 узла. Штатный экипаж ледокола - 38 человек, он может принять на борт 90 человек спецперсонала. Автономность составляет до 60 суток. "Виктор Черномырдин" может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРКТИКА, ПРИОРИТЕТ


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