Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении танков ВС Армении

Минобороны Азербайджана опубликовало видеоролик об уничтожении танков армянских ВС в Ходжавендском направлении.

“В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта 3 ноября части Азербайджанской Армии вынудили танковые подразделения противника отступить с поля боя. Несколько танков противника вместе с боевым экипажем было уничтожено точными огневыми ударами наших подразделений”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде