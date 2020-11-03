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Карабахский конфликт 03.11.2020 20:12

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении танков ВС Армении

Минобороны Азербайджана опубликовало видеоролик об уничтожении танков армянских ВС в Ходжавендском направлении.

“В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта 3 ноября части Азербайджанской Армии вынудили танковые подразделения противника отступить с поля боя. Несколько танков противника вместе с боевым экипажем было уничтожено точными огневыми ударами наших подразделений”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]