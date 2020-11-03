Леди Гага и Мадонна поддерживают Байдена, а Лил Памп и Тед Ньюджент - Трампа

Леди Гага, Тейлор Свифт и Мадонна поддержали кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена, а рэпер Лил Памп, певец Тед Ньюджент и рок-музыкант Кид Рок надеются на переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

Леди Гага выступила на финальном мероприятии кампании Байдена в понедельник вечером в штате Пенсильвания. Она произнесла речь и исполнила свои песни "Shallow" и "You&I".

"Я знаю, что я верю в Джо Байдена. Вы, наверное, уже считаете, что он - правильный выбор, по сравнению с Дональдом Трампом. Вы и без меня знаете почему", - приводит слова певицы издание "Варайети".

Певицы Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Мадонна тоже поддержали кандидата от демократов.

"Я с гордостью проголосую за Джо Байдена и Камалу Харрис на президентских выборах в этом году. Под их руководством, я думаю, у Америки будет шанс начать процесс восстановления, который ей отчаянно необходим", - сказала Свифт в статье для журнала "Ви".

Билли Айлиш заявила, что Дональд Трамп разрушает страну.

"Вы и без меня знаете, что вокруг бардак. Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что нам важно. Нам нужны лидеры, которые будут решать проблемы, такие как климатические изменения и коронавирус, а не отрицать их, которые будут бороться против систематического расизма и неравенства", - приводит ее слова издание "Лос Анджелес Таймс".

Мадонна уже проголосовала за Байдена, но особенно она высказывалась в поддержку Камалы Харрис, которая станет вице-президентом, если он победит.

"Камила - умный и сострадательный лидер, который выступает за справедливость и равные права для всех людей", - написала певица в Instagram.

В свою очередь, действующего президента США Дональда Трампа поддерживают, в частности, рэперы Лил Памп, Лил Уэйн, Айс Кьюб, рок-музыкант Кид Рок и певец и гитарист Тед Ньюджент.

Так, Лил Памп выложил у себя в Instagram фотографию, на которой он жмет руку Трампу. Подпись к ней говорит: "День, когда я встретил Трампа". На последнем митинге он поблагодарил Трампа за "все, что он сделал для страны".

"Вы вернули наши войска домой и делаете правильные вещи", - сказал он президенту.

Кид Рок поддерживает действующего президента США еще с 2016 года. Он тоже выложил фотографию с Трампом, а также пришел его поддержать на дебаты с Байденом 23 октября.

Тед Ньюджент просто назвал Трампа "величайшим лидером в истории человеческого опыта".

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.