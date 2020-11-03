В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

Решение Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной работы, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В документе отмечается, что борьба с коррупцией - это одно из ключевых обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи ЕС и процесса либерализации визового режима.

"В то же время мы отмечаем сложность ситуации и ценим срочность, с которой президент и правительство хотят ее урегулировать", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Он призвал украинские власти "в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по противодействию коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до 16 декабря как крайнего срока, установленного Конституционным судом".

"Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", - заверяют в Брюсселе.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона о предотвращении коррупции.

Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что агентство из-за решения Конституционного суда закрыло 28 октября реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский инициировал 29 октября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было собрано заседание кабинета министров, который обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

Зеленский 29 октября внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда, принявшего решение 27 октября. В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения Конституционного суда от 27 октября.

Президент Украины 2 ноября предложил главе Конституционного суда Александру Тупицкому подать в отставку. Он также уточнил, что судьи, не поддержавшие вызвавшее резонанс решение от 27 октября, могли бы войти в обновленный состав Конституционного суда, но сначала они должны подать в отставку.