Армения продолжает обстрел Тертерского района Азербайджана фосфорными снарядами - Гаджиев

Армения продолжает использовать снаряды с белым фосфором против мирного населения Тертерского района, написал в своем твиттере помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Неразорвавшийся фосфорный снаряд нейтрализован Национальным агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA)", - отметил Гаджиев.

А. Мамедов