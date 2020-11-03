Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении командира мотострелкового полка ВС Армении

На Ходжавендском направлении фронта уничтожен командир мотострелкового полка ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта большой урон в личном составе понес 3-ий мотострелковый полк 37-ой стрелковой дивизии ВС Армении. В результате действий ВС Азербайджана погиб командир полка полковник Гор Ишханян", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов