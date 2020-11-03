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Карабахский конфликт 03.11.2020 21:50

Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении командира мотострелкового полка ВС Армении

На Ходжавендском направлении фронта уничтожен командир мотострелкового полка ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта большой урон в личном составе понес 3-ий мотострелковый полк 37-ой стрелковой дивизии ВС Армении. В результате действий ВС Азербайджана погиб командир полка полковник Гор Ишханян", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОМАНДИР, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]