Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении трех пушек противника

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении трех пушек ВС Армении на Ходжавендском направлении.
"Во второй половине дня на Ходжавендском направлении фронта ВС Азербайджана уничтожили три пушки ВС Армении", - отмечается в сообщении.
А. Мамедов
Transocean в III квартале вернулась на прибыльный уровень, акции дорожают
Нефть уверенно дорожает на фоне надежд на действия ОПЕК+, Brent - $40,22 за баррель
AZAL предлагает выполнять регулярные пассажирские рейсы без ограничений в любые аэропорты Азербайджана и Пакистана
В Берлине призывают больницы отложить несрочные операции и сконцентрироваться на COVID-19
Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в больницы Германии
Убитый в Вене террорист - 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, сообщил глава МВД
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Лукашенко уволил посла в Аргентине за критику белорусских властей
В Вашингтоне призывают американцев проявить терпение в ожидании результатов выборов
Россия должна сохранять и наращивать лидирующие позиции в Арктике - Путин
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
AccessBank продолжает акцию по оказанию гуманитарной помощи
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение