Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении трех пушек противника

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении трех пушек ВС Армении на Ходжавендском направлении.

"Во второй половине дня на Ходжавендском направлении фронта ВС Азербайджана уничтожили три пушки ВС Армении", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов