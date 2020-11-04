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СНГ 04.11.2020 10:15

Постпреды стран ЕС согласуют предложение по санкциям для Белоруссии, включая Лукашенко

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе одобрит в среду без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Белоруссии, следует из опубликованной повестки комитета.

Как заявил "Интерфаксу" 15 октября Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, президент Александр Лукашенко будет включен в этот санкционный список.

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 12 октября", - подтвердил пресс-секретарь.

Он напомнил высказывание Борреля на пресс-конференции: "Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко".

В минувший понедельник официальный представитель ЕС по международным делам Набила Массрали подтвердила эту позицию Европейского союза: "Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование предназначенных для разгона беспорядков боеприпасов против белорусов, использующих своё право на забастовку и мирный протест, вновь показывают отсутствие легитимности Лукашенко".

"ЕС поддерживает (белорусский) народ и продолжит применять санкции к виновным", - добавила она.

В опубликованном проекте повестки заседания Coreper 4 ноября по разделу "Без обсуждения" записан пункт: "Исполнительное постановление и исполнительный регламент Совета об ограничительных мерах в отношении Белоруссии. Решение об использовании письменной процедуры для принятия (санкций Советом ЕС - ИФ)".

Как сообщалось ранее, официальное утверждение этих санкций Советом ЕС ожидается 6 ноября.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]