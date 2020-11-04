Минздрав Узбекистана сообщил о снижении числа заразившихся коронавирусом за последние сутки

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 197 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 67 тыс. 698 сообщает в среду Минздрав республики.
Накануне сообщалось о 247 новых больных за сутки.
По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще два человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 575 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 64 тыс. 885 человек (+214 за сутки).
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
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