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СНГ 04.11.2020 09:57

Минздрав Узбекистана сообщил о снижении числа заразившихся коронавирусом за последние сутки

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 197 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 67 тыс. 698 сообщает в среду Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 247 новых больных за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще два человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 575 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 64 тыс. 885 человек (+214 за сутки).

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]