Минздрав Узбекистана сообщил о снижении числа заразившихся коронавирусом за последние сутки

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 197 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 67 тыс. 698 сообщает в среду Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 247 новых больных за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще два человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 575 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 64 тыс. 885 человек (+214 за сутки).

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.