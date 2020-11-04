Лишь один депутат - Талант Мамытов - претендует на пост спикера парламента Киргизии после ухода Каната Исаева

На пост спикера парламента Киргизии претендует депутат Талант Мамытов, сообщил вице-спикер Мирлан Бакиров на заседании в среду.

"На пост спикера парламента Киргизии претендует депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Талант Мамытов", - сказал Бакиров.

По его словам, только одна фракция выдвинула кандидатуру на пост спикера парламента. "Других предложений от депутатов не поступило", - отметил Бакиров.

В настоящее время профильный комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассматривает кандидатуру Мамытова, после чего окончательное решение вынесет парламент.

Ранее в среду Канат Исаев заявил о своей отставке с поста спикера парламента. Он намерен участвовать в досрочных президентских выборах.

П осле парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября спикер Исаев заявил, что отказывается от исполнения полномочий главы государства, после чего и.о. президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Досрочные президентские выборы назначены на 10 января. Вопрос о проведении повторных парламентских выборов в Киргизии еще не решен.