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Карабахский конфликт 04.11.2020 10:10

Баку благодарен верховному лидеру Ирана за поддержку территориальной целостности Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи высказываниями верховного руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

«МИД Азербайджана высоко ценит заявление верховного руководителя Ирана Али Хаменеи о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Своим заявлением о необходимости освобождения и возвращения всех оккупированных территорий Арменией Азербайджану, Хаменеи в очередной раз подтвердил решительную поддержку Ирана справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Мы ценим усилия дружественного Ирана по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в том числе визит в регион специального посланника президента Ирана, замминистра иностранных дел Сеида Аббаса Арагчи и инициативу по скорейшему урегулированию конфликта», - отмечается в заявлении.

«Мы верим, что отношения между нашими странами, основанные на исторических корнях, будут и дальше успешно развиваться и будут служить обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе», - говорится в заявлении.

Накануне Хамении заявил, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных земель Азербайджана. "Война между двумя соседями Ирана опасна и должна скоро закончиться. Известно, что эти территории принадлежат Азербайджану и оккупированные армянской стороной территории должны быть освобождены", - сказал Хаменеи. Он подчеркнул, что Азербайджан "полностью прав в этом вопросе с точки зрения международного права".

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ИРАН, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]