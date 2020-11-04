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Дальнее зарубежье 04.11.2020 11:01

Twitter скрыл твит Трампа о попытке украсть у него победу, сочли его вводящим в заблуждение

Руководство соцсети Twitter скрыло сообщение президента США о том, что у него пытаются украсть победу.

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - говорится в сообщении Twitter, размещенном вместо текста Трампа.

Ранее Трамп написал: "Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать этого. Голоса не могут быть подсчитаны после закрытия избирательных участков!" - написал он в твиттере.

"Большая победа!" - добавил Трамп.

Немногим ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах.

"Я уверен в том, что мы идем к победе на этих выборах", заявил Байден, обращаясь к своим сторонникам.

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Тэги: США, TWITTER, ТРАМП, СООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]