Армения со своей территории минометным огнем обстреливает позиции ВС Азербайджана, заявляют в Баку

Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе из минометов и стрелкового оружия. 4 ноября с 01:08 до 08:10 позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Агстафинском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского района Армении», - говорится в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков