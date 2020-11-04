Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 04.11.2020 10:18

Армения со своей территории минометным огнем обстреливает позиции ВС Азербайджана, заявляют в Баку

Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе из минометов и стрелкового оружия. 4 ноября с 01:08 до 08:10 позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Агстафинском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского района Армении», - говорится в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Армения вновь нарушила режим прекращения огня на госгранице - Минобороны Азербайджана ВС Армении открыли огонь по позициям Азербайджана на госгранице - Минобороны В Баку обещают пресекать любые провокации Армении на границе с Азербайджаном Армения совершила на границе с Азербайджаном очередную провокацию – Минобороны Азербайджана Прямого канала связи между Алиевым и Пашиняном не существует Ереван в боях на границе с Азербайджаном мог использовать армян из Сирии и Ближнего Востока – Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]