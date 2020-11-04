Армения со своей территории минометным огнем обстреливает позиции ВС Азербайджана, заявляют в Баку

Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе, заявляет министерство обороны Азербайджана.
«Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе из минометов и стрелкового оружия. 4 ноября с 01:08 до 08:10 позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Агстафинском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского района Армении», - говорится в сообщении министерства.
Б.Рустамбеков
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