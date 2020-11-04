Баку не получил от Еревана обязательств по выводу войск с оккупированных территорий Азербайджана – Алиев

Азербайджан пока не получил от Армении декларации о готовности вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я думаю, что чем раньше закончится война, тем лучше. Мы сделали такое предложение, и оно было очень конструктивным. Более месяца я многократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательства по выводу войск с оставшихся оккупированных территорий, мы готовы остановиться сегодня. Он такого обязательства на себя еще не взял», - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Republica, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент Азербайджана добавил, что азербайджанская армия от армянской оккупации «в одностороннем порядке освободила четыре района».

Н.Аббасова