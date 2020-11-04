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Карабахский конфликт 04.11.2020 10:21

Баку не получил от Еревана обязательств по выводу войск с оккупированных территорий Азербайджана – Алиев

Азербайджан пока не получил от Армении декларации о готовности вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я думаю, что чем раньше закончится война, тем лучше. Мы сделали такое предложение, и оно было очень конструктивным. Более месяца я многократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательства по выводу войск с оставшихся оккупированных территорий, мы готовы остановиться сегодня. Он такого обязательства на себя еще не взял», - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Republica, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент Азербайджана добавил, что азербайджанская армия от армянской оккупации «в одностороннем порядке освободила четыре района».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]